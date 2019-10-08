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ABD-Meksika sınırında 1 milyon göçmen yakalandı

ABD'de 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen, Meksika sınırında yakalandı

DÜNYA 08.10.2019, 21:28
ABD-Meksika sınırında 1 milyon göçmen yakalandı
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GÜMRÜK ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten  Mark Morgan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, göçmenlerle ilgili son durum  hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Geçen yıl ABD'nin "öngörülemez ve sarsıcı" seviyede yasa dışı göçmen  akınına maruz kaldığına işaret eden Morgan, "CBP'nin güney sınırındaki güvenlik  eylemleri sonucunda 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen  yakalandı." ifadesini kulandı.
Söz konusu sayının 2018 mali yılına göre yüzde 88 daha fazla olduğunu  belirten Morgan, "Bu rakamlar, dünya üzerindeki hiçbir göçmenlik sisteminin başa  çıkabileceği türden değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
Morgan ayrıca, ABD'nin Meksika, Guatemala ve El Salvador ile yaptığı  iş birliği sonucu yasa dışı göçmen sayısının azaldığına dikkati çekti.

#ABD-Meksika
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