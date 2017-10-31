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ABD, Lübnan ordusuna iki saldırı uçağı hibe etti

ABD, Lübnan ordusuna iki A-29 Süper Tucano saldırı uçağı hibe etti

ABD, Lübnan ordusuna iki saldırı uçağı hibe etti

ABD, Lübnan ordusuna iki A-29 Süper Tucano saldırı uçağı hibe etti

31 Ekim 2017 Salı 21:44
ABD, Lübnan ordusuna iki saldırı uçağı hibe etti
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ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna  iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı hibe etti. 
 
Lübnan'ın Trablus şehrinin güneyindeki Hamat Askeri Havaalanı'nda  gerçekleşen törende, ABD tarafından hibe edilen iki A-29 Süper Tucano saldırı  uçağı, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.
Törene, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, Lübnan  Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ABD'li ve Lübnanlı askeri yetkililer  katıldı.
 
Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende,  ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Askeri Hava Üssü'nde eğitimlerini tamamlayan  Lübnanlı pilotlara diplomaları verildi.
 
Törende konuşan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Richard, terörle  mücadelesini sürdüren ve ülkenin sınırlarını koruyan Lübnan ordusuna askeri  yardımlara ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
 
Askeri yardımlardan dolayı ABD'ye teşekkür eden Lübnan Genelkurmay  Başkanı Avn, hibe edilen uçakların, terörle mücadelede Lübnan ordusunun  kabiliyetini yükselteceğini belirtti.
 
Lübnan ordusundan bir yetkili,  uçakların tanıtımı için yaptığı  sunumunda, teslim alınan uçaklarda bir çift 50 kalibre makinalı silah, 70  milimetrelik roketleri ateşleme düzeneği ve lazerli silah sistemi olduğunu ifade  etti. Yetkili ayrıca, gelecek aylarda 4 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının  daha ABD tarafından Lübnan ordusuna hibe edileceğini duyurdu.
 
Konuşmaların ardından Lübnanlı pilotların kullandığı iki A-29 Süper  Tucano uçağıyla gösteri düzenlendi.
 
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
 
Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD  geliyor.
 
ABD, 9 Ekim'de iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, 14 Ağustos'ta  ise uzun menzil silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10  adet cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmat ve 5 Mayıs'ta 800 ağır makinalı  silah ve 320 mürettebat silahını, Lübnanlı yetkililere teslim etmişti.
 
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, geçen aylarda yaptığı  bir konuşmada, "ABD'nin 2016 yılında 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri  malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke  konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
LübnanOrdusuLübnan OrdusuABD
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