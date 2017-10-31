ABD, Lübnan ordusuna iki saldırı uçağı hibe etti

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı hibe etti.



Lübnan'ın Trablus şehrinin güneyindeki Hamat Askeri Havaalanı'nda gerçekleşen törende, ABD tarafından hibe edilen iki A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Törene, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, ABD'li ve Lübnanlı askeri yetkililer katıldı.



Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Askeri Hava Üssü'nde eğitimlerini tamamlayan Lübnanlı pilotlara diplomaları verildi.



Törende konuşan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Richard, terörle mücadelesini sürdüren ve ülkenin sınırlarını koruyan Lübnan ordusuna askeri yardımlara ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



Askeri yardımlardan dolayı ABD'ye teşekkür eden Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, hibe edilen uçakların, terörle mücadelede Lübnan ordusunun kabiliyetini yükselteceğini belirtti.



Lübnan ordusundan bir yetkili, uçakların tanıtımı için yaptığı sunumunda, teslim alınan uçaklarda bir çift 50 kalibre makinalı silah, 70 milimetrelik roketleri ateşleme düzeneği ve lazerli silah sistemi olduğunu ifade etti. Yetkili ayrıca, gelecek aylarda 4 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının daha ABD tarafından Lübnan ordusuna hibe edileceğini duyurdu.



Konuşmaların ardından Lübnanlı pilotların kullandığı iki A-29 Süper Tucano uçağıyla gösteri düzenlendi.



'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'



Lübnan ordusuna en fazla askeri yardım yapan ülkelerin başında ABD geliyor.



ABD, 9 Ekim'de iki adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı, 14 Ağustos'ta ise uzun menzil silahı olan 8 adet M2 Bradley askeri personel taşıma aracı, 10 adet cephane taşıma aracı ve çok sayıda mühimmat ve 5 Mayıs'ta 800 ağır makinalı silah ve 320 mürettebat silahını, Lübnanlı yetkililere teslim etmişti.



ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, geçen aylarda yaptığı bir konuşmada, "ABD'nin 2016 yılında 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullanmıştı.

