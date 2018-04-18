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ABD'liler, Trump'ın Türkiye tweetiyle sosyal medyadan dalga geçti

ABD'li din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası, "Ben ondan daha casusum" tweetini atan Trump'la sosyal medyada dalga geçtiler: Sen ajan olacak kadar zeki değilsin

ABD'liler, Trump'ın Türkiye tweetiyle sosyal medyadan dalga geçti

ABD'li din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası, "Ben ondan daha casusum" tweetini atan Trump'la sosyal medyada dalga geçtiler: Sen ajan olacak kadar zeki değilsin

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:33
ABD'liler, Trump'ın Türkiye tweetiyle sosyal medyadan dalga geçti
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası attığı tweetiyle sosyal medyada dalga geçtiler.
"SEN BİR AJAN OLACAK KADAR ZEKİ DEĞİLSİN"
ABD Başkanı Trump'ın tweetinin altına binlerce yorum yapıldı. Chrys Stevenson isimli kullanıcı, Trump'ın 'Ben Brunson'dan daha casusum' ifadesine atıfta bulunarak, "İroni o ki; bu muhtemelen doğru" dedi.
Bir Twitter kullanıcısı, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" yazdı.
TRUMP NE DEMİŞTİ?
Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor:
" Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

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