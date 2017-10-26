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ABD liderliğindeki koalisyon güçleri: 51 sivil öldürüldü

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ve Suriye’de 51 sivilin öldürüldüğünü doğruladı

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri: 51 sivil öldürüldü

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ve Suriye’de 51 sivilin öldürüldüğünü doğruladı

26 Ekim 2017 Perşembe 20:11
ABD liderliğindeki koalisyon güçleri: 51 sivil öldürüldü
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak ve Suriye’deki hava saldırılarında 51 sivilin öldürüldüğünü ve 2014 yılından bu yana öldürülen sivil sayısının 786’ya yükseldiğini açıkladı. Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la savaşan koalisyon, operasyonlar sırasında sivil kayıplarını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.
DEAŞ’a karşı mücadele eden koalisyon güçlerinin hava saldırılarını takip eden Airwars izleme örgütü, koalisyon hava saldırılarında en az 5 bin 687 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Liderliği
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