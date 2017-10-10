ABD'li tarikat üyesinden ilginç iddia! "Pazar günü kıyamet kopacak"

ABD basını, 15 Ekim Pazar günü için ilginç bir iddiada bulundu. Komplo teorileriyle bilinen ve Hıristiyan bir tarikatın mensubu olduğu aktarılan David Meade, evrende var olduğu ispatlanmayan X Gezegeni'nin Dünya'ya en yakın konumuna bu pazar geleceğini ve bunun da büyük bir felakete yol açacağını söyledi