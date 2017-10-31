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ABD'li komutan ağzından kaçırdı! Suriye'de...

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jerard ağzından ilginç bir detay kaçırdı

ABD'li komutan ağzından kaçırdı! Suriye'de...

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jerard ağzından ilginç bir detay kaçırdı

31 Ekim 2017 Salı 22:12
ABD'li komutan ağzından kaçırdı! Suriye'de...
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DOĞAL Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard, video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında  (Pentagon), Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
ABD’nin Suriye’de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral  Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD)  desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” cevabını verdi.
 
Gazetecinin “Emin misiniz Pentagon’un zikrettiği rakam bin civarında?”  sorusuna ise, ABD’li komutan kendisini düzelterek “Özür dilerim yanlışlıkla  söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var.” dedi.
 
Pentagonun resmi rakamlarına göre 503 ABD askeri Suriye’de bulunuyor  ancak ayrıca bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi  rakama dahil edilmiyor ve bölgedeki gerçek asker sayısı 503’ün üzerinde olduğu  bildiriliyor.
 
Ancak ilk kez bir generalin 4 bin rakamını zikretmesi dikkat çekti.
 
AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon,  Jerard'in ifade ettiği 4 bin rakamının tamamen yanlış olduğunu iddia etti. Pahon,  “Gizli rakamı gördüm biliyorum ve 4 binden çok çok az” şeklinde konuştu.
 
YPG ile PKK ilişkisi
 
Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD terör örgütü ile yakın  çalıştığını ifade eden Jerard, AA muhabirinin SDG (PKK/PYD) ile ilişkisi  sırasında, örgütün PKK terör örgütü ile ideolojik bağına rastlayıp rastlamadığı  sorusuna, “Bu konu birçok kişi için kaygı konusudur. Onlarla yaklaşık iki yıldır  çok yakın çalışıyorum ancak SDG ile PKK arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir  kanıt göremedim.” ifadelerini kullandı.
 
AA muhabirinin “Rakka’nın alınması sonrasında YPG’nin PKK elebaşı  Abdullah Öcalan’ın resimlerini astığını ve Rakka’nın alınmasını PKK elebaşına  adadığını görmediniz mi? Veya bunlar sizin için yeterli kanıt değil mi?” sorusuna  ise Tümgeneral Jerard şu cevabı verdi:
 
“Rakka’nın kurtarılması ile ilgili SDG (PKK/PYD) liderlerinin yaptığı  resmi basın toplantısından bahsettiğini zannetmiyorum. Rakka’nın kurtarılması ile  ilgili yapılan törende bir terör örgütüne ve terör örgütü liderine bir referans  söz konusu olmadı. Ama bazı gruplar Suriye’de bazı sembollerin açıldığının  farkındayız ve geçmişte de Irak’ta belirli sembolleri açtılar. Biz bunları  desteklemediğimizi daha önce de ifade ettik.”
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD öncülüğüDEAŞ Karşıtı
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