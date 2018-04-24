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ABD, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, nükleerden arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar bu ülkeye uygulanan hiçbir yaptırımın kaldırılmayacağını söyledi

ABD, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, nükleerden arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar bu ülkeye uygulanan hiçbir yaptırımın kaldırılmayacağını söyledi

24 Nisan 2018 Salı 09:19
ABD, Kuzey Kore'den somut adım bekliyor
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SANDERS, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Kuzey Kore ve  gündemdeki diğer konulara ilişkin soruları cevapladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki sürece işaret eden Sanders, gelişmelerin  adım adım takip edildiğini ve Trump yönetiminin hiçbir konuda taviz vermeyeceğini  belirtti.

Sanders, "Amaç, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasıdır. Kuzey  Kore'den bu konuda somut adımlar görene kadar (bu ülke üzerindeki) maksimum baskı  yaklaşımını sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"SOMUT ADIM GÖRENE KADAR YAPTIRIMLAR KALDIRILMAYACAK"

ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların iki ülke arasındaki  görüşmelerin neresinde yer aldığına ilişkin bir soruya  Sanders, "Nükleerden  arınma anlamında Kuzey Kore'den somut adımlar görene kadar hiçbir yaptırım  kaldırılmayacak." şeklinde yanıt verdi.

Sözcü Sanders, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki olumlu adımlarının  farkında olduklarını ancak daha gidilecek çok mesafe olduğuna inandıklarını dile  getirdi.

PYONGYANG'DAN FÜZE DENEMELERİNİ DURDURMA KARARI

Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden  önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.  Söz konusu açıklamada, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik  füze denemeleri ve fırlatışları durduracak." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter  hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir  gelişme!" paylaşımında bulunmuş ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı  görüşmeyi dört gözle beklediğini kaydetmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile  görüşmesinin ardından hazirana kadar ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi  planlanıyor.

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ABD Beyaz Saray SözcüsüKuzey Koreden Somut Adımlar
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