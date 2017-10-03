ABD, Kübalı 15 diplomatı sınır dışı edecek

ABD, Havana'daki Amerikalı diplomatlara yönelik şüpheli saldırılar nedeniyle Kübalı 15 diplomatı sınır dışı edecek. Beyaz Saray, Trump yönetiminin Amerika'nın Havana Büyükelçiliğinde Amerikalı diplomatlara yönelik gizemli saldırıların ardından Washington'daki Küba Büyükelçiliğinden 15 Kübalı diplomatın 7 gün içerisinde sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.
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