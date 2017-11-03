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ABD Koalisyon Güçleri, DEAŞ'i vurdu

Somalili güvenlik yetkilileri, ABD Koalisyon Güçlerinin Puntland bölgesinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

ABD Koalisyon Güçleri, DEAŞ'i vurdu

Somalili güvenlik yetkilileri, ABD Koalisyon Güçlerinin Puntland bölgesinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

03 Kasım 2017 Cuma 21:07
ABD Koalisyon Güçleri, DEAŞ'i vurdu
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SOMALİLİ güvenlik yetkilileri, Puntland eyaletine bağlı Qandala bölgesinde ABD Koalisyon Güçlerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, hava saldırısında 6 füze atışının yapıldığını ve grup liderlerinin hedef alındığını kaydetti.
Öte yandan Qandala Belediye Başkanı Jama Mohamed, hava saldırılarını doğrularken, ABD Afrika Komutanlığı tarafından ise henüz açıklama yapılmadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Koalisyon GüçleriPuntland
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