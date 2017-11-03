ABD Koalisyon Güçleri, DEAŞ'i vurdu

SOMALİLİ güvenlik yetkilileri, Puntland eyaletine bağlı Qandala bölgesinde ABD Koalisyon Güçleri nin terör örgütü DEAŞ'e yönelik hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, hava saldırısında 6 füze atışının yapıldığını ve grup liderlerinin hedef alındığını kaydetti. Öte yandan Qandala Belediye Başkanı Jama Mohamed, hava saldırılarını doğrularken, ABD Afrika Komutanlığı tarafından ise henüz açıklama yapılmadı.

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