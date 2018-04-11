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ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:40
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
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E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların  bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıyamet GünüABD
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