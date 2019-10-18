ABD ile yapılan anlaşma sonrası, Rusya Türkiye'ye kilitlendi
Türkiye ile ABD'nin operasyonlara 120 saat ara verilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.
MOSKOVA yönetimi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleşen görüşmenin ardından imzalanan 13 maddelik anlaşma hakkında Ankara'dan bilgi bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesine neden olan anlaşmayla ilgili ayrıntılar Türkiye'den öğrenmeyi beklediklerini belirtti. Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi. Moskova, harekatın başlamasının ardından Suriye rejimi ve YPG/PKK arasında arabuluculuk girişimlerinde bulunmuş, ardından rejim güçleri Rus askerlerinin denetiminde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilerlemeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya lideri Putin ile 22 Ekim'de bir araya gelecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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