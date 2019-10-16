ABD ile Rusya arasında kritik görüşme
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
DÜNYA 15.10.2019, 23:13
RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.
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