ABD ile İran arasında görsel savaş! Trump'a yanıt geldi...

ABD'nin İran'a yeni ambargosu yarın başlayacak. ABD Başkanı Trump'ın Twitterdan paylaştığı "Yaptırımlar geliyor" görseline, İran'dan yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, sosyal medyadan kendi resminin bulunduğu görselin üzerine "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı.
TRUMP PAYLAŞMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.