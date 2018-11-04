ABD ile İran arasında görsel savaş! Trump'a yanıt geldi...

ABD Başkanı Trump'ın Twitterdan paylaştığı görsele İran'dan yanıt geldi

ABD ile İran arasında görsel savaş! Trump'a yanıt geldi...
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ABD'nin İran'a yeni ambargosu yarın başlayacak. ABD Başkanı Trump'ın Twitterdan paylaştığı "Yaptırımlar geliyor" görseline, İran'dan yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, sosyal medyadan kendi resminin bulunduğu görselin üzerine "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

TRUMP PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik  başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı  üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

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