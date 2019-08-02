ABD heyetinin geliş tarihi belli oldu

BAKANLIK'TAN yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir."