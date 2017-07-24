ABD hayali canından etti!

SAN Antonio Emniyet Müdürü William McManus 30 kişinin yaralı halde bulunduğunu, bunlardan 20'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Römorkun şoförü tutuklanırken, aracın ne kadar süredir park halinde bulunduğu araştırılıyor.
Yetkililer, 10 kişinin klimasız araçta sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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