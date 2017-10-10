ABD: Hayal kırıklığına uyardık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizim büyükelçilerimiz tek başlarına iş yapmaz. Bu karar Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda alındı.

John Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyduk, kendisi başarılı bir diplomattır.

Türkiye'nin kararı bizi derinden rahatsız etti. ABD Büyükelçisi Bass'in tam olarak arkasındayız. Hem Dışişleri Bakanlığı olarak biz hem de Beyaz Saray.

VİZE HİZMETİNİN TEKRAR BAŞLAMASI İÇİN...

Nauert, "ABD'nin vize hizmetlerini vermeye yeniden başlaması için koşulu ne?" sorusunu İyi bir başlangıç tutuklu iki personelimizin avukatlarıyla görüşmesine izin vermek olur." diye cevapladı.

TRUMP'IN BUGÜN KONUŞTUĞU 3 KONU

Trump bugün Mattis ve Tillerson'ı kabulünde Türkiye, İran ve Kuzey Kore'yi konuştu.