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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ABD: Hayal kırıklığına uyardık

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi ile ilgili ABD'den bir son dakika haberi daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bu karar elçimizin tek başına aldığı bir karar değildir. Bizim büyükelçilerimiz tek başlarına iş yapmaz. Bu karar Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda alındı." açıklamasında bulundu

ABD: Hayal kırıklığına uyardık

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi ile ilgili ABD'den bir son dakika haberi daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bu karar elçimizin tek başına aldığı bir karar değildir. Bizim büyükelçilerimiz tek başlarına iş yapmaz. Bu karar Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda alındı." açıklamasında bulundu

10 Ekim 2017 Salı 23:50
ABD: Hayal kırıklığına uyardık
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizim büyükelçilerimiz tek başlarına iş yapmaz. Bu karar Dışişleri, Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda alındı.

John Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyduk, kendisi başarılı bir diplomattır.

Türkiye'nin kararı bizi derinden rahatsız etti. ABD Büyükelçisi Bass'in tam olarak arkasındayız. Hem Dışişleri Bakanlığı olarak biz hem de Beyaz Saray.

VİZE HİZMETİNİN TEKRAR BAŞLAMASI İÇİN...

Nauert, "ABD'nin vize hizmetlerini vermeye yeniden başlaması için koşulu ne?" sorusunu İyi bir başlangıç tutuklu iki personelimizin avukatlarıyla görüşmesine izin vermek olur." diye cevapladı.

TRUMP'IN BUGÜN KONUŞTUĞU 3 KONU

Trump bugün Mattis ve Tillerson'ı kabulünde Türkiye, İran ve Kuzey Kore'yi konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd hayal kırıklığına uyardık
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