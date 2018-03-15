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ABD hakkında şok iddia: Ayrı bir devlet kuruyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü

ABD hakkında şok iddia: Ayrı bir devlet kuruyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü

15 Mart 2018 Perşembe 20:01
ABD hakkında şok iddia: Ayrı bir devlet kuruyor
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İŞGAL altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde  uluslararası yetkililerle bir araya gelen Ureykat, salı günü Beyaz Saray'da  düzenlenen ve İsrail'le birlikte çok sayıda Arap ülkesinden de temsilcinin  katıldığı "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantıyı eleştiren açıklamalarda  bulundu.
Ureykat, Filistin yönetiminin boykot ettiği toplantıya ilişkin olarak,  "ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımı, Gazze Şeridi'nden işgal (İsrail)  otoritesinin sorumluluğunu başka bir kimseye devretmek için bir girişimden başka  bir şey değildir." dedi.
 
Söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin  sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında öne sürdüğü projenin bir  parçası olduğunu vurgulayan Ureykat, "Bu durum, müzakere masasından Filistinli  mülteciler ve Kudüs dosyalarını kaldırmayı, Gazze'yi Batı Şeria'dan koparmayı ve  1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü yok etmeyi hedefleyen Başkan  Trump'ın projesinin bir parçası olarak Gazze'de ayrı bir devlet kurma  hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.
 
Ureykat, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması ile Batı Şeria ve Gazze  arasındaki coğrafi parçalanmışlığın sonlandırılmasının Gazze'deki sorunların  çözümünün en kısa yolu olacağına dikkati çekerek, "Gazze'deki insani durumun  çözümü, İsrail'in havadan, karadan ve denizden uyguladığı ablukayı sonlandırması,  ulusal birliğin sağlanması ve parçalanmışlığa neden olan engellerin  kaldırılmasıyla olur." diye konuştu.
 
Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt  önceki gün önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya Bahreyn,  Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak  üzere 7 Arap ülkesinden temsilcilerin yanı sıra İsrail, Kanada, Fransa, Almanya,  İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere, Güney  Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu Dörtlüsü  komitesi ofisi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan temsilcilerin katıldığını  bildirmişti.
 
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, Gazze'deki ekonomik durumu  görüşmek üzere düzenlenen Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin daveti, "Gazze  krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor." diyerek reddettiklerini  açıklamıştı.
 
ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi
 
ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne  sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini  kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri  sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.
 
Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde  10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli  taraflarca benimsenmemişti.
 
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve  Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana  hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.
 
Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak  tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden  Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967  sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir  başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDAyrı Bir DevletFilistin Kurtuluş Örgütü
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