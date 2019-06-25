ABD: Filistin için en kapsamlı ekonomi planını hazırladık

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyledi

ABD: Filistin için en kapsamlı ekonomi planını hazırladık
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Kushner, ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in başkenti Manama'da bu akşam  başlayan ekonomi çalıştayının açılış konuşmasını yaptı.
 
Çalıştayın "siyasi" yönü bulunmadığını dile getiren Kushner, "Bu  çalıştayın amacı yeni yollarla mevcut zorluklar üzerinde düşünülmesidir. Birlikte  çalışarak somut bir plan geliştirip, hayata geçirilmesi için girişimlerde  bulunacağız." dedi.
"Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi  planını hazırladık" diyen Kushner, Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim  ve büyük güce sahip olduğunu ifade ederek,  "Geçmişte sizleri söyledikleriyle  hayal kırıklığına uğratanlara rağmen Başkan (Donald Trump) ve Amerika sizlerden  vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için." dedi.
 
Kushner, mevcut ekonomi planının büyümeye sebep olacağını, işsizliği  yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını dile getirdi.
 
Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması  gerektiğini söyleyen Kushner, mevcut çatışmaya İsrail'in güvenliğini garanti  altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm  getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin  mümkün olmadığını ifade etti.
 
Kushner, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Gazze ve Batı Şeria'nın turizm merkezi haline geldiğini düşünün.  İnsanların refaha ulaştığı bir bölgede, insanların ve malların güvenli bir  şekilde hareket ettiğini hayal edin. Barışa, ancak insanlar onu hayatlarını  geliştirmenin bir yolu haline getirdiğinde ulaşılabilir. "
Filistin halkının uzun yıllar boyunca geçmişle sınırlı bir sistem  içinde tıkılıp kaldığını söyleyen Kushner, "Mevcut talihsizlikler nedeniyle  başkalarını suçlamak yerine fırsatların takip edilmesi gerekiyor." dedi.
 
Kushner, çalıştay kapsamında sundukları vizyonun barış ile de uyumlu  olduğunu savundu.
 

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