ABD, en yaşlı suçlusunu idam etti

WDAM TV'nin haberine göre Moody'nin idam cezası, zehir enjekte edilerek infaz edildi. Moody'nin, ABD 'de 1970'te idam cezalarıyla ilgili kabul edilen yeni yasalar yürürlüğe girdikten sonra idam edilen en yaşlı mahkûm olduğu ifade edildi. Walter Moody , 1989'da postayla bomba yollayadığı Federal Yargıç Robert Vance'i öldürmekten suçlu bulunmuştu. İdam cezasına çarptırılan suçluların tutulduğu hücrede 20 yıl kalan Moody'nin mahkeme kararını ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyiz etme çabaları sonuçsuz kalmıştı.

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