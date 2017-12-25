ABD el koydu, Rusya erişim istiyor!

ZAHAROVA Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, "Ayda birkaç kez ABD Dışişleri Bakanlığına büyükelçilik binasına erişim için talep gönderiyoruz. Devlet başkanının bu yöndeki talimatının gerçekleştirilmesi için hukuki eylemler yürütülüyor" dedi.

Davaların perspektiflerine ilişkin soru üzerine Zaharova, Bu sürecin önemini dikkate alınca, resmi olarak açıklama yapamayız" derken, imkan oluştuğunda bilgi verileceğini söyledi.