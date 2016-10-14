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ABD donanmasından küstah paylaşım!

Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasına ait resmi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulunuldu

ABD donanmasından küstah paylaşım!

Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasına ait resmi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulunuldu

14 Ekim 2016 Cuma 07:17
ABD donanmasından küstah paylaşım!
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DONANMA Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı. Sosyal medya kullanıcıları da donanma hesabından yapılan bu paylaşıma tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasına ait resmi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulunuldu.
ABD'deki Donanma Günü'nün 241. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlanırken, görsel olarak Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesini konu alan bir tablo kullanıldı.
OSMANLI'YA YÜKLÜ MİKTARDA VERGİ ÖDÜYORLARDI
Paylaşımda kullanılan görselin, Berberi Savaşı'nın temsili tablosu olduğu belirtildi. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.
Mesajda ayrıca, "ABD denizcileri dayanıklı, cesur ve hazırdır" ifadeleri yer aldı.
ABD'nin Türkiye ile Musul'da gerginlik çıkarmaya çalıştığı bir dönemde 'Türk bayraklı' mesaj verilmesi dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları da donanma hesabından yapılan ve subliminal mesaj içeren paylaşıma tepki gösterdi.
Berberi Savaşı, ABD ile Kuzey Afrika'daki Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Fas Sultanlığı, Cezayir Eyaleti, Tunus Eyaleti ve Trablusgarp Eyaleti gibi Berberi devletleri arasında yapılan bir savaştı. ABD, savaşın sonunda Akdeniz'e girişte Türklere ödediği oldukça yüklü vergiden muaf olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Donanmasından Küstah Paylaşım!Amerika Birleşik DevletleriDonanma
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