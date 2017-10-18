ABD'den YPG'li teröristlere maaş

RUS haber ajansı Sputnik, ABD'nin YPG'ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa'da bulunan kampı görüntüledi.

ABD EĞİTİP DONATIYOR

Rakka'da DAEŞ'lı teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.

AYLIK 150 AMERİKAN DOLARI MAAŞ

Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.