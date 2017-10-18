ABD'den YPG'li teröristlere maaş

RUS haber ajansı Sputnik, ABD'nin YPG'ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa'da bulunan kampı görüntüledi.
ABD EĞİTİP DONATIYOR
Rakka'da DAEŞ'lı teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.
AYLIK 150 AMERİKAN DOLARI MAAŞ
Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.