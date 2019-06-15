ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Bunun olmasına izin vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Moskova'nın Türkiye'yle ABD arasındaki S-400 ihtilafından istifade ederek iki ülkenin arasını açmaya çalıştığını söyledi. El Hurra kanalına konuşan Pahon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı ve bu satışın Türk-Amerikan ilişkilerinde yarattığı gerilimle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; Pahon, "Moskova'nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak" ifadesini kullandı. Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili gizli bilgilerin Rusya tarafından ele geçirilebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Washington, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'nin F-35 uçaklarının üretimi ve tedariki programına katılımını askıya almış ve Türk pilotlara Amerika'da verilen F-35 savaş uçakları eğitimlerinin de durdurulduğunu açıklamıştı.