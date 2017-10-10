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ABD'den vize kriziyle ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sitesinde elçi John Bass imzasıyla vize kriziyle ilgili bir açıklama yayımlandı. Bass açıklamada kararın kolay alınmadığını ve üzüntü verici olduğunu belirtirken krize sebep olan tutuklamanın ilişkileri bozmaya yönelik olabileceğini savundu

ABD'den vize kriziyle ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sitesinde elçi John Bass imzasıyla vize kriziyle ilgili bir açıklama yayımlandı. Bass açıklamada kararın kolay alınmadığını ve üzüntü verici olduğunu belirtirken krize sebep olan tutuklamanın ilişkileri bozmaya yönelik olabileceğini savundu

10 Ekim 2017 Salı 09:05
ABD'den vize kriziyle ilgili son dakika açıklaması
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ABD'NİN Ankara Büyükelçisi John Bass ABD-Türkiye arasında vize işlemlerinin karşılıklı askıya alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Bass'in açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki dostlarımız ve ortaklarımıza, ABD Hükümetinin, Büyükelçiliğimiz ve Türkiye'deki Konsolosluklarımızdaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararının nedenlerini ve askıya almanın ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum.

Büyükelçiliğimizin dünkü açıklamasında, göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığımızı dile getirdik. Söz konusu askıya alma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini değerlendirirken, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmemize olanak sağlamaktadır. Bizi bu kararı almaya iten durum şöyledir:

"YETERLİ İZİN VERİLMEDİ"

Bu yıl ikinci defa olarak geçen hafta, diplomatik misyonumuzun bir Türk çalışanı Türk yetkili mercileri tarafından tutuklanmıştır. Ancak, bu tutuklamanın neden meydana geldiğini veya ne olduğunu ve şayet varsa çalışanımıza karşı olan delilleri, sarf ettiğimiz tüm çabalarımıza rağmen tespit edemedik. Bu personel, kanun uygulama konularında Türk yetkili kurumlarıyla işbirliğini güçlendirme ve Amerikan ve Türk vatandaşlarının güvenliğini temin etme alanında faaliyet gösteren bir bölümde görev yapmaktadır. Üstelik, çalışma arkadaşımızın avukatına erişimine yeterli izin verilmemiştir.

Erdoğandan vize krizi hakkında son dakika açıklaması


 

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Anahtar Kelimeler:
ABDAÇIKLAMABüyükelçilikVize Krizi
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