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ABD'den vize krizinde dört şart

Türkiye'ye gelen ABD heyeti vize krizi ile ilgili 4 şart öne sürdü

ABD'den vize krizinde dört şart

Türkiye'ye gelen ABD heyeti vize krizi ile ilgili 4 şart öne sürdü

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:20
ABD'den vize krizinde dört şart
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ALINAN bilgiye göre Türkiye'ye gelen ABD heyeti vize krizi ile ilgili 4 şart öne sürdü.

İşte o şartlar:

-Çalışanlara dair soruşturmayla ilgili ABD'ye bilgi verilsin,

-Çalışan ABD'nin bilgisi dahilinde temas yürüttüyse tutuklansın,

-Temasların ABD isteği ile olup olmadığı sorulsun,

-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilsin.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDVize Krizi
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