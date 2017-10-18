ABD'den vize krizinde dört şart

ALINAN bilgiye göre Türkiye'ye gelen ABD heyeti vize krizi ile ilgili 4 şart öne sürdü.

İşte o şartlar:

-Çalışanlara dair soruşturmayla ilgili ABD'ye bilgi verilsin,

-Çalışan ABD'nin bilgisi dahilinde temas yürüttüyse tutuklansın,

-Temasların ABD isteği ile olup olmadığı sorulsun,

-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilsin.