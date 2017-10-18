ABD'den vize krizinde dört şart

ALINAN bilgiye göre Türkiye'ye gelen ABD heyeti vize krizi ile ilgili 4 şart öne sürdü.
İşte o şartlar:
-Çalışanlara dair soruşturmayla ilgili ABD'ye bilgi verilsin,
-Çalışan ABD'nin bilgisi dahilinde temas yürüttüyse tutuklansın,
-Temasların ABD isteği ile olup olmadığı sorulsun,
-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilsin.
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