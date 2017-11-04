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ABD'den vatandaşlarını çağrı: Terk edin!

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" nedeniyle Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD'den vatandaşlarını çağrı: Terk edin!

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" nedeniyle Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:51
ABD'den vatandaşlarını çağrı: Terk edin!
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SOMALİ'DE ABD Diplomatik Misyonu'nun Twitter hesabından yapılan  açıklamada, Somali'yi terk etme çağrısının "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda  Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" ve "ülkedeki güvenliğin istikrarsız  olması" nedeniyle yapıldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da  Somali'de kalmaya karar veren tüm vatandaşlarına "güvenlik durumlarını gözden  geçirmeleri ve kişişel güvenliklerini artırmak için tüm uygun önlemleri almaları"  tavsiyesinde bulunuldu.
 
Açıklamada ayrıca Washington'ın Somali'de bir elçiliğinin olmadığı,  orada bulunan Amerikan vatandaşlarının Nairobi'deki elçilik ile iletişim  kurabileceği kaydedildi.
 
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM), iki gün önce  Somali'de terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik iki hava saldırısında birçok DEAŞ  üyesi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliABDABD Dışişleri Bakanlığı
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