ABD'den vatandaşlarına yasak!

KUZEY Kore'ye seyahatler organize eden iki tur şirketi, ABD'nin kısa süre içerisinde vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat yasağı koyacağını duyurdu.
YASAK 30 GÜN SONRA UYGULAMAYA KONULACAK
Koryo Tur'dan yapılan açıklamaya göre, ABD vatandaşları için uygulanacak yasak 27 Temmuz'da açıklanacak ve 30 gün sonra uygulamaya konulacak.
Bir diğer tur şirketi Young Pioneer Tur da Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yasağı duyurdu ve 27 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.
Yasağın ne kadar süreceğine ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.
ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier, bir süre önce turist olarak Kuzey Kore'ye gitmiş ancak burada gözaltına alındıktan sonra 15 yıl ağır işçilik cezasına çarptırılmıştı.
Yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde kalan Warmbier daha sonra koma halinde ABD'ye iade edilmiş, ancak hayatını kaybetmişti. Kuzey Kore'de halen 3 ABD vatandaşı tutuklu bulunuyor.
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