ABD'den Türkiye'ye yönelik skandal adım!

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi

ABD'den Türkiye'ye yönelik skandal adım!
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PENTAGON yetkilileri ilk kez Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu AA muhabirine teyit etti ancak gün içinde konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.
Türk pilotların eğitimleri durdurulacak
 
Mektuptaki önemli detaylardan biri Türk pilotlarının eğitimlerinin 31 Temmuz itibariyle sonlandırılması olduğu belirtiliyor.
 
Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin   Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken, personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor.
 
Ayrıca, F-35 eğitimi için kasım ayına kadar ABD’ye gelmesi beklenen 34  Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceğinden bahsediliyor.
 
Türk yetkilileri F-35 program toplantılarına alınmayacak
 
Bunların yanı sıra, mektupta Türk yetkililerinin F-35 program ofisine  girişinin de 31 Temmuz itibariyle engelleneceğinin ifade edildiği belirtiliyor.
 
Mektupta, ayrıca 12 Haziran’da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey  toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade  ediliyor.
 
Türk şirketlerine de parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği  kaydedilen mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara  kaydırılacağına dikkat çekildiği belirtiliyor.
 
Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi durumunda ise bu adımların geri  alınacağına vurgu yapılıyor.
 
Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan  100 adet almayı planlıyor.
 
Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca  bu uçakların uçuş eğitimleri ABD'de devam ediyor.
 

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