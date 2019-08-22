ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

BÜYÜKELÇİLİĞİN Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'nın etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker yaralanmıştı.