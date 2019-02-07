ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi!

ABD'li üst düzey yetkili, Washington'da Türk heyetiyle yapılan toplantıların verimli geçtiğini belirtti. Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Türkiye’nin Rusya’dan almayı kararlaştırdığı ve Rusya’nın, teslimatın bu yılın Ekim ayında yapılacağını açıkladığı S-400 füzeleri konusunda da konuşan yetkili, şunları söyledi: “Türkiye, S-400 alma yolunda ilerlerse, bu, Türkiye’nin F-35 programına katılımını tehlikeye atacak ve Türkiye’nin, bu konuda ABD yaptırımlarına maruz kalmasının önünü açacak. Türkiye’nin, S-400 yerine NATO sistemleriyle uyumlu bir hava savunma sistemi almasını isteriz. S-400’e alternatif olarak Türkiye’ye iyi bir teklif sunduk. Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz, fakat bu savunma sistemi alımı, Türkiye’nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak, Türkiye’nin ABD yaptırımlarına muhatap olma olasılığını ortaya çıkarmayacak ve Türkiye’nin NATO yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde olmalı. Son birkaç aydır Türkiye’ye yapılacak Patriot teklifi üzerinde çalıştık ve teklif yapıldı. Bu teklif değerlendiriliyor. Türkiye’nin iyi bir tercih yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü burada gerçekten iki yol var; birinci yol, Türkiye ile ABD arasındaki iyi askeri işbirliğinin süreceği, Türkiye’nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak ve Türkiye’nin yaptırıma maruz kalma olasılığını ortaya çıkarmayacak bir yol, diğeri ise iyi sonuçlar doğurmayacak bir yol. Bir ortak ve bir dost olarak Türkiye’nin, böyle sorunlara yol açmayacak yolu seçeceğini umuyoruz.