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ABD'den 'Türkiye' ve 'İncirlik' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi

ABD'den 'Türkiye' ve 'İncirlik' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:22
ABD'den 'Türkiye' ve 'İncirlik' açıklaması
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.

Pentagon sözcülerinden Michael, "ABD’nin İncirlik Üssü'nde bulunan bir silah deposunu başka bir ülkeye götürdüğü" yönünde haber üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Savunma BakanlığıMichaelTürkiye
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