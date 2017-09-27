ABD'den Suudi Arabistan'ın 'kadınlara ehliyet' kararına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan yönetiminin dün aldığı ve kadınlara ehliyet alma hakkı getiren kararı takdirle karşıladığını açıkladı.
- Suudi Arabistan'dan kadınlara ehliyet izni
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkan Donald J. Trump, Suudi Arabistan'ın kadınlara araç sürme hakkı tanıyan kararını takdir etmektedir. Bu, Suudi Arabistan'daki kadınların hak ve fırsatlarını yaygınlaştırma anlamında pozitif bir adımdır. Bu ve 2030 Vizyonu gibi reformlar yoluyla Suudi toplumunu ve ekonomisini güçlendirme çabalarında Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edeceğiz."
Suudi Arabistan, dün yayımladığı bir kararname ile kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz imzalı kararnameyle "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" belirtilmişti.
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