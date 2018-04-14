ABD'den "Suriye'yi yine vuracağız" sinyali geldi

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, "Saldırı emrini verdim" sözleriyle harekatı duyurdu.

PENTAGON "YİNE VURACAĞIZ" SİNYALİ VERDİ

Sabah saatlerinde açıklama yapan Pentagon, operasyonun tamamlandığını açıkladı. Ancak aynı Pentagon yaptığı son yaptığı açıklama ile "Suriye'yi yine vuracağız" sinyali verdi. Pentagon'un açıklamasında "Hava harekatı bugünlük bitti" ifadesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.