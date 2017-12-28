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ABD'den Somali'de hava saldırısı: 4 ölü

ABD'nin Somali'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında Eş-Şebab üyesi 4 kişi öldü

ABD'den Somali'de hava saldırısı: 4 ölü

ABD'nin Somali'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında Eş-Şebab üyesi 4 kişi öldü

28 Aralık 2017 Perşembe 18:49
ABD'den Somali'de hava saldırısı: 4 ölü
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ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM),  Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava  saldırısında 4 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. 
 
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadelede işbirliği  kapsamında Somali hükümetiyle koordineli şekilde dün akşam başkent Mogadişu'nun  yaklaşık 25 kilometre kuzeybatısına bir hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.
Hava saldırısının silahlı kişilerin bombalı eylemini önlediği ifade  edilen açıklamada, 4 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.
 
AFRICOM, pazar sabahı Kismayo'nun yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısına  gerçekleştirdikleri hava saldırısında da Eş-Şebab üyesi 13 kişinin öldürüldüğünü  duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDSomaliHava Saldırısı
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