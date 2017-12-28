ABD'den Somali'de hava saldırısı: 4 ölü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali 'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 4 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadelede işbirliği kapsamında Somali hükümetiyle koordineli şekilde dün akşam başkent Mogadişu'nun yaklaşık 25 kilometre kuzeybatısına bir hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi. Hava saldırısının silahlı kişilerin bombalı eylemini önlediği ifade edilen açıklamada, 4 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü aktarıldı. AFRICOM, pazar sabahı Kismayo'nun yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısına gerçekleştirdikleri hava saldırısında da Eş-Şebab üyesi 13 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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