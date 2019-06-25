ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hutchison, "Tüm işaretler Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim edeceğini gösteriyor. S-400'ler teslim edilirse, içlerinde Türkiye'nin F-35 programında çıkarılmasının da olduğu bazı sonuçlar olacak" ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti grubuna yaptığı konuşmada S-400'lerle ilgili olarak, "Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki arayışlarımızı sürdürüyoruz. S400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S400 egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov ise konuyla ilgili olarak, "Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak." dedi.