Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

ABD'den Rusya'yı sarsan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de sivillerin ve hastanelerin bombalanması nedeniyle Beşar Esad rejimi ve Rusya hakkında savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söyledi

ABD'den Rusya'yı sarsan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de sivillerin ve hastanelerin bombalanması nedeniyle Beşar Esad rejimi ve Rusya hakkında savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söyledi

07 Ekim 2016 Cuma 21:34
ABD'den Rusya'yı sarsan açıklama
banner404
JOHN Kerry, Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Washington'daki görüşmesi öncesinde Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kerry, Suriye’de dün de yine hastanelere saldırı düzenlendiğini belirterek, “Rusya ve Suriye rejimi neden hastanelere, çocuklara ve kadınlara saldırdığını bütün dünyaya anlatmak zorundadır” dedi. 

Kerry, “Bunlar savaş suçuyla soruşturulmak için yeterli sebeplerdir. Bu saldırıları gerçekleştirenler yaptıkları bu hareketlerden dolayı sorumlu tutulmalıdır” diye konuştu.

Suriye’de hastanelere ve sivillere yönelik saldırıların “yanlışlıkla yapılan saldırılar” olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kerry, bu hedeflerin sivillere korku salmak için kasten seçildiğini kaydetti.

Kerry, Rusya ve rejimin yaptığı saldırılara ve abluka altında tuttukları bölgelerin ablukadan kurtulması için neler yapılacağına dair Fransa ile görüşme içinde olduklarını söyledi. Kerry, "21'inci yüzyılda kuşatma altında olan Halep'in bombalanmasıyla ilgili ortaklaşa şekilde en güçlü mesajın nasıl verilmesi gerektiğini ele alacağız" ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN “SURİYE’DE KALICI OLMA” HAMLESİ

Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşmayı onayladı.

Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan antlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin üsse süresiz olarak yerleşmesini içeriyor.

Antlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemeyecek. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirlenecek. Himeymim Üssü'ne getirilecek eşyalar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmayacak. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olacak. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açmayacak.

Rusya'nın Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşma, bir kaç gün içinde onaylanmak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde de görüşülecek.  

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim