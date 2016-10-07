ABD'den Rusya'yı sarsan açıklama

JOHN Kerry, Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Washington'daki görüşmesi öncesinde Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kerry, Suriye’de dün de yine hastanelere saldırı düzenlendiğini belirterek, “Rusya ve Suriye rejimi neden hastanelere, çocuklara ve kadınlara saldırdığını bütün dünyaya anlatmak zorundadır” dedi.



Kerry, “Bunlar savaş suçuyla soruşturulmak için yeterli sebeplerdir. Bu saldırıları gerçekleştirenler yaptıkları bu hareketlerden dolayı sorumlu tutulmalıdır” diye konuştu.



Suriye’de hastanelere ve sivillere yönelik saldırıların “yanlışlıkla yapılan saldırılar” olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kerry, bu hedeflerin sivillere korku salmak için kasten seçildiğini kaydetti.



Kerry, Rusya ve rejimin yaptığı saldırılara ve abluka altında tuttukları bölgelerin ablukadan kurtulması için neler yapılacağına dair Fransa ile görüşme içinde olduklarını söyledi. Kerry, "21'inci yüzyılda kuşatma altında olan Halep'in bombalanmasıyla ilgili ortaklaşa şekilde en güçlü mesajın nasıl verilmesi gerektiğini ele alacağız" ifadesini kullandı.



RUSYA’DAN “SURİYE’DE KALICI OLMA” HAMLESİ



Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşmayı onayladı.



Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan antlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin üsse süresiz olarak yerleşmesini içeriyor.



Antlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemeyecek. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirlenecek. Himeymim Üssü'ne getirilecek eşyalar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmayacak. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olacak. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açmayacak.



Rusya'nın Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşma, bir kaç gün içinde onaylanmak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde de görüşülecek.





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