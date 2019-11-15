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ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye ilişkin üst üste yaptırım açıklamaları geldi. Risch, "Yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" derken, Graham ise S-400 ve güvenli bölge konusunda çözüm bulunmazsa yaptırımların gündeme geleceğini söyledi.

DÜNYA 15.11.2019, 12:11
ABD'den peş peşe Türkiye'ye yaptırım açıklaması
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İNGİLİZ haber ajansı Reuters'ın son dakika haberine göre, ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" ifadesini kullandı.Reuters'ın haberine göre Risch, ABD'nin bu ilişkiyi (Ankara-Washington) baltalamak istemediğini, ancak silah satışının devam edemeyeceğini belirtti.Bazı Kongre üyelerinin "Görüşmelerde sert davranılması gerektiği" sözlerine de kendi açılarından açıklık getiren Risch, müzakerelerin son derece "tedavi edici" olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 almaya devam ederlerse, yaptırımların uygulanacağının "çok açık bir şekilde" iletildiğini aktardı.

BİR YAPTIRIM AÇIKLAMASI DA GRAHAM'DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Graham bugün Kongre'de muhabirinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Graham, Kongre'deki Türkiye'ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da "Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato'ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara kalmış" dedi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİMLERDENDİ

Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi'den biriydi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI DA ENGELLENMİŞTİ

Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu. Graham, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de yapılan oylamayla kabul edilen karar tasarının Senato'da görüşülmesini engellemişti. Lindsey Graham, "Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı" diyerek karar tasarının Senato'da görüşülmesini bloke etmişti.

TÜRKİYE'YE F-35 AMBARGOSU

ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşılık, Ankara'nın F-35 savaş uçağı üretim programını askıya almış ve satın alınan jetlerin teslimini durdurmuştu.

ABD'Lİ DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatına karşı harekete geçmişti. Aralarında Cumhuriyetçi Jim Risch ve Demokrat Bob Menendez'in de bulunduğu Kongre üyeleri, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar hazırlamıştı.

TRUMP AÇIK AÇIK OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulamak istemediğini birçok kez dile getirmiş, bu durumdan selefi Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu. (Haber 7)

#ABD #türkiye #yaptırım #ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi #Reuters
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