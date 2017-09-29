ABD'den Libya'da DEAŞ'a yönelik hava saldırısı! Çok sayıda militan...

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini ve birçok militanın öldürüldüğünü açıkladı.



AFRICOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının salı günü yerel saatle 14.50'de düzenlendiği belirtildi ancak öldürülen DEAŞ militanları ile ilgili net bir sayı verilmedi.



Açıklamada ayrıca, hava saldırısının Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.



ABD geçen hafta da aynı bölgede bir DEAŞ kampına saldırı düzenlediğini ve 17 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.