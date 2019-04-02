ABD'den kriz yaratacak Türkiye ve F-35 kararı!

TÜRKİYE'NİN Rusya ile anlaşarak S-400 füze savunma sistemini alması kararının ardından ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı parçalarının teslimatını durdurduğunu açıkladı.

Pentagon, Türkiye'nin F-35 programından çıkması halinde söz konusu savaş uçaklarının üretiminde bir aksama olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Parçaların üretimi için farklı ülkeleri değerlendirdiklerini belirtti.

"TESLİMATI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI"

Pentagon sözcüsü, "Türkiye'nin S-400 sisteminin teslimatından vazgeçmesi için kesin bir karar vermesini beklediğimiz süreçte, bu ülkenin F-35'lerin operasyonel yeteneklerinin oluşturulması ve teslimatı ile ilgili faaliyetleri askıya alındı. Türkiye ile bu önemli konuda diyaloğumuz devam ediyor", dedi.

Türkiye'den konu ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Geçtiğimiz hafta Washington Türkiye'yi F-35 üretiminden çıkarmayı düşündüğüne yer vermişti.

Savaş uçağının gövde üretimi, iniş takımı ve kokpit görüntüsü Türkiye'de üretiliyor.

PATRİOT VE S-400 GERİLİMİ

ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'ler yerine Amerikan yapımı Patriot füzesavar sistemlerini almasını istiyor. Türkiye ise, fiyatı milyar dolarları bulan dünyanın en gelişmiş iki hava savunma sistemi olan Amerikan yapımı Patriot ve Rus yapımı S-400 arasında bir tercih yapmaktan çok iki sisteme de sahip olmak istiyor.

Washington mart ayında, Türkiye'nin S-400 sistemlerini alması durumunda Ankara yönetiminin Lockheed Martin F-35 yeni nesil savaş uçağı programına katılımını yeniden değerlendireceklerini açıklamıştı.

Diğer yandan Ankara, S-400'lerin temmuzda Türkiye'ye ulaşacağını duyurmuştu