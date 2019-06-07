ABD'den İran'ın en büyük şirketlerinden birine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

ABD'den İran'ın en büyük şirketlerinden birine yaptırım
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YAPTIRIM uygulanan İran Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran’ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40’ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50’sini oluşturuyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Bu ağı hedefleyerek, IRGC’ye destek sağlayan İran’ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz” dedi.

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