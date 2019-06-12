ABD'den İran'a bir darbe daha!

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Irak'ta bağlantılı olduğu belirtilen şirket ve iki yöneticisine yaptırım kararı aldı

ABD'den İran'a bir darbe daha!
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Donald Trump yönetiminin,  Bağdat'taki South Wealth Resources Company (SWRC)  adlı şirket ve bu şirketin iki  yöneticisi Mekki Kazım Abdül Hamid El Esadi and Muhammed Hüseyin Salih El  Hasani'ye yaptırım kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şirketin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs  Gücü'nün Irak'taki yapılanması ile bağlantılı olduğu ve bu yapılanmaya yüz  milyonlarca dolar değerinde silah kaçırdığı savunuldu.
 
Ayrıca, SWRC ile El-Esadi ve El-Hasani'nin, Kudüs Gücü'ne, ABD'nin  yaptırımlarını delerek Irak mali sistemine ulaşma imkanı sağladığı öne sürüldü.
 
Yaptırımlar gereği, söz konusu şirket ve yöneticilerin ABD'deki mal  varlıkları dondurulacak ve Amerikan şirketleri ya da kişiler bu kişi ve  şirketlerle iş yapamayacak.
 
ABD-İran gerilimi
 
ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8  Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.
 
Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan  yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu  "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.
 
İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl  dönümünde Washington'un yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki  faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.
 

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