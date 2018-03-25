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ABD'den İncirlik açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

ABD'den İncirlik açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

25 Mart 2018 Pazar 21:28
ABD'den İncirlik açıklaması
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CENTCOM'UN resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD, ne  Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden  ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.
Aynı dakikalarda ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT)  resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda da "ABD'nin Türkiye ve Katar'daki  İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin  sıfır gerçekliği var." denildi.
 
 Mesajda şu ifadelere yer verildi:
 
"Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız  gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler, bölgedeki ortaklar arasında  güvensizliği ve ayrılığı besliyor."
 
 
Son birkaç haftadır ABD'nin İncirlik üssündeki muharip kuvvetlerini  çektiği iddia ediliyordu.
 
 Ayrıca ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd hava üssündeki kuvvetlerini  de azalttığı yönündeki haberler sonrası ABD'nin bu iki üsten çekileceği iddiaları  ortaya atılmıştı.
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD'nin DEAŞ ile mücadele  operasyonlarının azalması ve Afganistan'daki Taliban karşıtı operasyonların  hızlanmasından dolayı bazı muharip kuvvetlerin Afganistan’a takviye amaçlı  gönderildiğini ifade etmişti.
 
 Pentagon ABD'nin İncirlik'ten çekileceğine ilişkin haberleri kesin bir  dille yalanlamıştı.
 

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ABDİncirlikCENTCOMABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
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