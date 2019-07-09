ABD'den ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım

ABD-İran gerilimi devam ederken ABD yönetimi, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine eklediğini açıkladı

ABD'den ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC)  yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım kararı duyuruldu.
 
"Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın  kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik  unsurlarını yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
"OFAC, spesifik olarak Hizbullah milletvekilleri Amin Sherri ile  Muhammed Hasan Ra'd'ı ayrıca Hizbullah güvenlik yetkilisi Wafiq Safa'yı listeye  eklemiştir. Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli  eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini,  İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir."
 
İlgili kişi ve kurumların mal varlıkları donduruluyor
 
Lübnan Parlamentosu'nda görevli Sherri ve Ra'd'ın yanı sıra Lübnan'da  Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Safa da listeye eklenmiş oldu.
 
Söz konusu yaptırımlar uyarınca, ilgili kişi ve kurumların ABD'ye  girişleri yasaklanırken varsa mal varlıkları da donduruluyor. Ayrıca bu kişi ve  kurumlarla herhangi bir finansal ilişkide bulunan kişi ve kurumlar da  yaptırımlara maruz kalabiliyor.
 
ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini  yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.
 
ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran  yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını  aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.
 

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