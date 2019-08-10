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ABD'den güvenli bölge açıklaması: Büyük bir adım olacak

Pompeo: Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak

DÜNYA 09.08.2019, 20:54 Enes Subaşı
ABD'den güvenli bölge açıklaması: Büyük bir adım olacak
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POMPEO yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak." dedi.

#Pompeo #ABD #bölge #güvenli bölge
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