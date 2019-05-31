ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
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ABD'den güvenli bölge açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini  azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi. Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonuyla Suriye sınırının kuzeybatısını teröristlerden temizlemişti.
 

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