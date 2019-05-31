ABD'den güvenli bölge açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi. Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonuyla Suriye sınırının kuzeybatısını teröristlerden temizlemişti.
ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
ABD'den güvenli bölge açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi. Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonuyla Suriye sınırının kuzeybatısını teröristlerden temizlemişti.
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