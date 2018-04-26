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ABD'den flaş Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz. Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz

ABD'den flaş Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz. Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz

26 Nisan 2018 Perşembe 19:45
ABD'den flaş Suriye açıklaması
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerikan askerlerinin Suriye'den şu aşamada geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." dedi.
Bakan Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğunu kaydeden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
 
ORTA FIRAT VADİSİ'Nİ İŞARET ETTİ
 
Mattis, "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye-Irak sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına dikkati çekti. Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getirdi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini ifade etmişti. Pentagon ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve İran'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savunmuştu.
 
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini kaydetmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞABD Savunma Bakanı Mattis
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