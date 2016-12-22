ABD'den flaş Rusya açıklaması!

KİRBY, günlük basın toplantısında Kremlin sözcüsü Peskov'un "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuş durumda." yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Kirby, Rus sözcünün açıklamasıyla tam olarak neyi kastettiğini anlamadığını belirterek, "Rusya'yla çeşitli konularda aynı düşünmediğimiz çok net bir şekilde ortada, fakat aramızdaki diyalog kopmadı." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un salı günü telefonla görüştülerini aktaran Kirby, bugün de ABD Savunma Bakanlığının Rus muhattaplarıyla telekonferansta Suriye konusunu ele aldığını bildirdi.

Kirby, "Önemli konularda diyalog devam etmektedir. Açıklamaların tam olarak neyi işaret ettiğini bilmiyorum. Fakat bu açıklamaların Washington ve Moskova arasındaki iletişimi yansıtmadığı bir gerçek. Bizim orada büyükelçiliğimiz var ve günlük olarak birçok konuda ilişki içerisindeyiz." dedi.





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