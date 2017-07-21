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ABD'den flaş Mescid-i Aksa çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mescid-i Aksa bölgesinde artan tansiyonun düşürülmesi için İsrail ve Filistin tarafına çağrıda bulunarak, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını yapıyoruz." dedi

ABD'den flaş Mescid-i Aksa çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mescid-i Aksa bölgesinde artan tansiyonun düşürülmesi için İsrail ve Filistin tarafına çağrıda bulunarak, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını yapıyoruz." dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 10:32
ABD'den flaş Mescid-i Aksa çağrısı
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SÖZCÜ Nauert, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde Mescid-i  Aksa civarındaki olaylara ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin  değerlendirmeler yaptı.
 
Bir basın mensubunun, İsrail'in bölgeye çok sayıda metal dedektör ve  asker getirmesinin gerilimi artıran bir unsur olup olmadığı şeklindeki sorusuna  Nauert, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını  yapıyoruz. Bunun çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple gelişmeleri  yakından takip ediyoruz. Sözlerimi dikkatli seçiyorum çünkü tansiyonun daha da  artmasını istemiyoruz. Oradaki mevcut statükoyu destekliyoruz ve bunun korunması  gerektiğini söylüyoruz." cevabını verdi.
 
Nauert, ABD yönetiminin taraflarla görüşerek olayların sakinleşmesi  için çaba gösterdiğini ve bu çabayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
 
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da  silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda  yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.  Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in  iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
 
Ukrayna'da yılın en şiddetli 24 saati
 
Öte yandan Nauert, Ukrayna'da son 24 saate yaşanan şiddet olaylarını  sert bir dille kınadıklarını ifade etti.
 
ABD Dışişleri Sözcüsü, "ABD, doğu Ukrayna'daki şiddet olaylarını  kınıyor. Son 24 saat, 2017 yılındaki en kanlı gün olarak değerlendiriliyor. 5'i  Rusların öncülük ettiği güçler tarafından başlatılan bir saldırıda olmak üzere  toplam 8 Ukrayna askeri öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.
 
 "Bir kez daha Rusya'ya ve onun silahlandırıp eğittiği güçlere bir an  önce ateşkese uymaları çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuşan Sözcü, ABD'nin  Ukrayna hükümetine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
 
ABD'den Sudan'a övgü
 
Günlük basın brifinginin ardından yazılı açıklama yapan Nauert,  terörle mücadelede gösterdiği çaba ve işbirliği sebebiyle Sudan yönetimini takdir  ettiklerini bildirdi.
 
Sudan'ın kurumlar ve uluslararası işbirliğini artırarak başta DEAŞ ve  diğer terör örgütleriyle mücadelede daha etkin olmaya başladığı kaydedilen  açıklamada, bu çabanın önceki gün açıklanan ABD 2016 Ülkeler Terör Raporu'nda  övüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDMescid-i AksaHeather Nauert
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