ABD'den flaş Menbiç açıklaması! Henüz anlaşma yok

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında Menbiç konusunda açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Menbiç'in YPG'den temizlenmesi konusunda ABD ile anlaşma yapıldığı açıklamasına ilişkin Nauert, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türkiye ile bir anlaşmaya varmak için hala çalışıyoruz" dedi.

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