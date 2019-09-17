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ABD'den flaş açıklama: Seyir füzeleriyle saldırdılar

ABD resmi makamları, Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını açıkladı

DÜNYA 17.09.2019, 18:23
ABD'den flaş açıklama: Seyir füzeleriyle saldırdılar
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SUUDİ Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıları ile ilgili  ABD resmi makamları flaş açıklama yaptı.  ABD yetkilileri Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda seyir füzelerinin kullanıldığını duyurdu. 
14 Eylül Cumartesi günü Suudi petrol endüstrisinin kalbi olan Doğu vilayetindeki ARAMCO tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı duyurulmuştu.  Saldırılar, ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açmıştı.
 

#Suudi Arabistan #ABD
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